По факту гибели подростка в детском доме инвалидов Троицка возбуждено уголовное дело

По факту гибели 16-летнего подростка в детском доме инвалидов Троицка (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по части второй статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки. Как сообщает региональное следственное управление СК России, в ходе расследования уголовного дела следователь даст уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, обеспечивавших медицинский уход за подростком.

Напомним, подросток без признаков жизни был обнаружен вечером седьмого июля. Мальчик находился в учреждении с декабря прошлого года. Руководитель учреждения Инна Ефименко заявила, что, когда подросток ложился спать, жалоб на плохое самочувствие от него не поступало. Министерство социальных отношений региона пообещало провести по факту случившегося собственную проверку.