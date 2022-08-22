22.08.2022
На Парижском полумарафоне через канал связи «Ростелекома» прокачали около 100 ТБ трафика
22.08.2022
По факту смертельного наезда пьяным водителем на девочку в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
22.08.2022
Ремонт путей в Челябинске снова повлиял на работу трамваев
22.08.2022
Полицейские записали ролик к Дню Российского флага
22.08.2022
Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности
22.08.2022
В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом
По факту смертельного наезда пьяным водителем на девочку в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
21.08.2022
После гибели семьи в Варненском районе возбуждено уголовное дело
21.08.2022
Авария в Варненском районе унесла жизни трех человек
19.08.2022
В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП
17.08.2022
По факту смертельной аварии на трассе М-5 возбуждено уголовное дело
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022