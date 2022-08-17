По факту смертельной аварии на трассе М-5 возбуждено уголовное дело

По факту смертельной аварии на трассе М-5, в которой погибли два человека, в следственном отделе отдела МВД России по городу Миассу (Челябинская область) возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Миасса поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с гибелью двух лиц.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Авария со смертельным исходом произошла 16 августа на 1759 километре автодороги Москва-Челябинск. Легковушка залетела под стоящий попутно в правой полосе Камаз с выставленным знаком аварийной остановки. Женщина-водитель погибла на месте. Еще один пассажир также скончался. Еще два человека госпитализированы.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по данному факту в следственном отделе отдела МВД России по городуМиассу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части пятой 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».