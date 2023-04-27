По факту жестокого избиения пенсионерки в Челябинске возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части второй статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Пострадавшая от зверской жестокости неизвестного мужчины днем 26 апреля была доставлена в больницу с различными травмами.

«По предварительным данным, подозреваемый, проходя мимо пожилой женщины, шедшей по Комсомольскому проспекту, в районе дома №41, нанес ей несколько ударов кулаком в лицо, от которых пострадавшая упала на асфальт», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время пожилой женщине оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», подозреваемый был оперативно задержан во время мелкой кражи в ТРК.

В региональном следственном управлении СК России отмечают, что задержание преступника стало возможным благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, совместно проведенных следователями и сотрудниками МВД и Росгвардии.