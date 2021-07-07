Под Челябинском женщину оштрафовали за насилие над полицейскими

Октябрьский районный суд Челябинской области вынес приговор 26-летней женщине, которую пытались утихомирить сотрудники полиции. В ответ она нанесла удары по ногам правоохранителей.

Инцидент произошел в марте 2021 года.

“Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязнь к участковым уполномоченным в связи с привлечением ее к административной ответственности по факту нарушения тишины в ночное время, высказала в их адрес оскорбления в виде нецензурной брани и нанесла удары по ногам”, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд признал женщину виновной в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.