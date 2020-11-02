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Подельника Тефтелева вернули в СИЗО

Происшествия
Сегодня, 12:02
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Автор: 
Инна Шемаева

Измена мера пресечения в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, который обвиняется в махинациях при строительстве школы в Парковом. Вместе с ним по уголовному делу проходил бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев. Судом ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Центральным районным судом Челябинска седьмого октября на время судебного разбирательства по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации  города была изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, не согласившись таким решением, прокуратурой было внесено представление с требованием об его отмене и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. Пашков снова возвращается в СИЗО. Там он пробудет до второго марта 2021 года. Он взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Евгений Пашков проходит по одному уголовному делу с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. Оба обвиняются в махинациях при строительстве школы в Парковом.

Евгений Тефтелев уже осужден за совершение преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ -  «Получение взятки». Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Прокуратура не согласна с таким мягким приговором и будет его обжаловать.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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