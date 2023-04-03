Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам

В тайне от родителей 16-летняя жительница Миасса (Челябинская область) перевела деньги мошенникам, рассчитывая получить выигрыш. Возбуждено уголовно дело.

Девушка в сети Интернет искала вакансии для трудоустройства. На одном из сайтов ей пришло оповещение о выигрыше 100 тысяч рублей. Однако, по условиям необходимо было провести оплату в размере пяти тысяч рублей. Воспользовавшись мобильным приложением, она перевела с банковской карты необходимую сумму. Позднее пришло сообщение, что денег поступило недостаточно, так как была удержана комиссия.

«Под различными предлогами онлайн-мошенники вынудили девушку совершить семь переводов разными суммами. Затем банк заблокировал действия по карточке, посчитав активность подозрительной. В общей сложности жительница Миасса отправила мошенникам почти 30 тысяч рублей. В случившемся подростку пришлось признаться родителям», - сообщили в полиции Миасса.

Глава семейства обратился с заявлением в полицию. По обстоятельствам мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают пользователей сети Интернет критически относиться к информации, размещенной на неизвестных сайтах. Не спешите совершать финансовые операции, не проконсультировавшись со специалистами. Помните, в сети Интернет действуют мошенники, которые пользуются различными уловками, чтобы похитить ваши деньги.