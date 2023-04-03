03.04.2023
Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса
03.04.2023
Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»
03.04.2023
Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься
03.04.2023
Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам
03.04.2023
Челябинцы снова сигнализируют властям об открытых люках в городе
03.04.2023
Главврача больницы Озерска, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили в СИЗО
Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам
31.03.2023
В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги
30.03.2023
Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей
14.03.2023
Мошенница из Аши под видом соседки занимала у пенсионерок деньги, оставляя в залог банки с медом
10.03.2023
Аферисты не дали магнитогорцу вырастить манго в родном городе
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023