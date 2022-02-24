Подросток, пострадавший при взрыве газового баллона в Сатке, перевезен в Челябинск

Подросток, получивший серьезные ожоги при взрыве газового баллона в Сатке (Челябинская область), перевезен в ожоговый центр Челябинска.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое. «Реанимобилем ребёнок перевезён в Челябинск в ожоговый центр на базе ГКБ №6», - сообщили в ведомстве.

При взрыве пострадал также отец мальчика – мужчина 1978 года рождения. «Мужчина будет переведён в Челябинск после того, как его состояние позволит транспортировку, - пояснили в минздраве. - Медики прилагают для этого все усилия».

Напомним, 23 февраля в многоквартирном доме в городе Сатка произошёл взрыв пятилитрового газового баллона. Пострадали 43-летний мужчина и его 14-летний сын.

Пострадавшие сразу после ЧП были госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор Алексей Текслер распорядился детально разобраться в ситуации и оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм жителем Сатки и его сыном при взрыве газового баллона (часть 1 ст. 118 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).