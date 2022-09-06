Погибший на камчатской вершине магнитогорец был профессором в МГТУ имени Носова

Погибший на Камчатке житель Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Михайловский десятого сентября должен был провести первые занятия в новом учебном году в МГТУ имени Носова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе вуза, Игорь Александрович был доктором технических наук, работал внешним совместителем в университете в должности профессора на кафедре технологии, сертификации и сервиса автомобилей, института естествознания и стандартизации. Основным место работы Игоря Михайловского являлась компания НПО «Белмаг».

При этом в пресс-службе МГТУ имени Носова отметили, что «официальных, подтвержденных данных по поводу гибели сотрудника вуз в данный момент не имеет».

Напомним, третьего сентября восхождение на вулкан Ключевская Сопка совершали десять туристов из семи регионов страны и два гида туристической компании из Новосибирска. На высоте около 4150 метров пять альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о гибели еще четырех человек, включая одного из гидов. В живых остались двое туристов и гид, получивший сильное обморожение рук и ног.

Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск.

Расследованием обстоятельств трагедии на вершине занимается СКР.