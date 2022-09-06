В числе девяти погибших на Камчатке альпинистов был житель Магнитогорска

В числе погибших на Камчатке девяти альпинистов был житель Магнитогорска (Челябинская область). Как пишет информагентства «Верстов.Инфо», это Игорь М. 1976-го года рождения.

Как сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю, по предварительной информации, третьего сентября восхождение на вулкан Ключевская Сопка совершали десять туристов из семи регионов страны и два гида туристической компании из Новосибирска. На высоте около 4150 метров пять альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о гибели еще четырех человек.

Следственное управление СК России по Камчатскому краю в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (часть третья статьи 238 УК РФ. С руководителем компании продолжают работать следователи СК России. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также следственные органы СК России по Камчатскому краю продолжают расследование уголовного дела по факту гибели девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края (часть третья статьи 109 УК РФ).

В рамках расследования уголовного дела организована следственная группа из числа следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов следственного управления, а также следователя-криминалиста главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России.

Следователи СК выехали и провели осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяли необходимые вещи и предметы.

Установлены полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск.

«По мере возможности допрашиваются родственники погибших. В указанных целях направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту их проживания, а также поручения в органы уголовного розыска Камчатского края с целью установления их размещения на территории региона. Осматриваются электронные носители информации», - сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

В настоящее время по поручению следователя коллегами из следственного управления по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий: обыск, изъятие документации в туристическом агентстве ООО «Экстрим тайм». В последующем документы будут осмотрены следователями. Следователи СК России проводят следственные действия с директором туристического агентства. Также изучается деятельность фирмы и ее сотрудников.

Следователи СКР провели большую работу по установлению и допросу в качестве свидетелей лиц, причастных к доставке альпинистов как на территорию Камчатского края, так и к подножию вулкана.

Следственным управлением ведется тщательное изучение и установление всех обстоятельств случившегося, подробности происшествия и причины гибели туристов выясняются.

Как сообщает сегодня, шестого сентября, группа поисково-спасательного отряда Камчатского края в ВКонтакте, выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали бортом МЧС России.

Первые группы спасателей добрались на высоту 3300 метров на Ключевском вулкане. В домике вулканологов сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» осмотрели троих пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные - в относительном порядке.

Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Оттуда была запланирована эвакуация людей бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск.

Спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остаются на месте для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров. Способ их транспортировки в населенный пункт будет понятен после уточнения прогноза погоды.

В главном управления МЧС России по Камчатскому краю продолжает работать горячая линия. По телефону 8 (4152)30-10-99 родственники могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Телефон горячей линии работает круглосуточно.