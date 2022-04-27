27.04.2022
ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам
27.04.2022
Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ
27.04.2022
В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов
27.04.2022
К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка
27.04.2022
Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома
27.04.2022
За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое
Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома
27.04.2022
Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины
26.04.2022
В Челябинской области усиливают режим охраны мест массового скопления людей
26.04.2022
Полицейские Каслей посетили многодетную семью беженцев из ДНР
25.04.2022
Задержан челябинец, который пытался перебросить наркотики в колонию в картофелине
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022