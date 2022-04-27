Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, отдела полиции Челябинска и администрации города на Копейском шоссе пресечена деятельность нелегального пункта приема металлолома. Изъято около десяти тонн лома черных металлов.

Как сообщили в региональном полицейском главке, в ходе опроса тридцатисемилетнего организатора незаконной деятельности установлено, что им получен на реализацию товар без соответствующего разрешения (лицензии).

В отношении мужчины составлен протокол по статье «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения». В рамках административного производства с данного пункта приема металлолома изъято десяти тонн лома черных металлов, а также весовое оборудование.

Напомним, по поручению начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова стражи порядка Челябинской области ранее были проведены проверки пунктов металлолома. Пресечена деятельность 475 нелегальных пунктов приема лома черных и цветных металлов.

Давая поручение провести масштабные проверки Михаил Скоков отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, руководствуясь принципом «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла их совершенно не интересует. Своими действиями организаторы незаконных точек металлоприема покрывают преступников. Ущерб от их действий может оказаться весьма ощутимым.

За нелегальный оборот черного и цветного лома предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Санкции для физических лиц составляют от полутора до восьми тысяч рублей, для должностных лиц от трех до десяти тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.