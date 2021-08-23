Полицейские Челябинска за одну ночь раскрыли больше 20-ти преступлений

23 раскрытых преступлений, 25 пьяных водителей, 1066 составленных протоколов об административных правонарушениях. Полицейские Челябинска рассказали, как провели операцию «Ночь».

За нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, к административной ответственности привлечены 310 человек.

Кроме того, сотрудниками полка ДПС ГИБДД городского Управления МВД в области безопасности дорожного движения выявлено 353 правонарушителя, в том числе 25 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и 13 водителей, не имеющих водительского удостоверения.



«Совместно с представителями управления торговли администрации города Челябинска проведены проверки 83 торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной и табачной продукции, а также объектов общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, на предмет соблюдения в них действующего законодательства. В результате проведенных мероприятий составлено 17 административных протоколов по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и 3 административных протокола по статье 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Из незаконного оборота изъято 1156 единиц/578 литров алкогольной продукции на сумму 130 000 рублей и 2906 единиц табачной продукции», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД Челябинска Любовь Гайнулина.



В ходе мероприятия участковыми уполномоченными полиции проведена профилактическая работа с гражданами в жилом секторе, полицейские раздавали жителям профилактические листовки и рассказывали о наиболее распространенных способах совершения мошеннических действий и мерах по их недопущению.