Полицейские Челябинска задержали иностранку с героином

В Челябинске сотрудники ППС задержали 26-летнюю иностранку с героином. Девушка приехала в областной центр зарабатывать себе на жизнь сбытом наркотиков.

В Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники полка патрульно-постовой службы задержали гражданку ближнего зарубежья. У 26-летней девушки было обнаружено и изъято 19 свертков с героином общей массой более 30 граммов. Подозреваемую доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили в региональном полицейском главке, ранее не судимая девушка приехала в Челябинск месяц назад на заработки. Изъятые наркотики хранила с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Она водворена в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.