Полицейские Челябинска задержали крайне невезучего угонщика

В Челябинске полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который хотел покататься на чужих авто. Его мечтам сбыться так и не удалось: то машина ломалась, то в ДТП попал. Он водворен в изолятор временного содержания.

В полицию Ленинского района Челябинска обратись два местных жителя, которые заявили об угоне их автомобилей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделов уголовного розыска был задержан ранее судимый местный житель.

«Установлено, что подозреваемый решил угнать автомобиль «ВАЗ-2104» со двора дома по улице Барбюса, но доехал до соседнего двора и машина сломалась. После этого он похитил из нее аккумуляторную батарею стоимостью около 2500 рублей. Потом по улице Шота Руставели мужчина присмотрел другой аналогичный автомобиль. Злоумышленник неправомерно завладел им, замкнув провода, и поехал кататься за пределы Челябинска. Доехав до заправки в Еткульском районе, подозреваемый не справился с управлением и въехал в ограждение, проколов два колеса. Из этого автомобиля он также похитил аккумулятор, после чего бросил транспортное средство», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

