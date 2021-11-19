Полицейские Челябинска задержали серийного автовора

Челябинские полицейские задержали мужчину, который за пару дней умудрился угнать две машины и обчистить еще три автомобиля. Угнанные авто найдены, а вот АКБ и панели от автомагнитол автовор уже успел продать. Возбуждены уголовные дела.

Экипаж полка патрульно-постовой службы при патрулировании территории Тракторозаводского района заметил автомашину марки ВАЗ, двигающуюся без государственных регистрационных знаков. Полицейскими было принято решение о проверке данного транспортного средства, за его управлением находился ранее не судимый местный житель, каких-либо документов на данную автомашину у него при себе не оказалось.

«В последствии полицейскими было установлено, что данное транспортное средство задержанный похитил со двора дома по улице Духова для последующего разукомплектования и реализации. Кроме того, в ходе работы с подозреваемым полицейскими установлена его причастность к совершению аналогичного преступления, совершенного днем ранее, а также к трем кражам из автомашин. В автомашины он проникал путем разбития стекол, предметами хищения стали АКБ и панели от автомагнитол», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Похищенное из автомашин имущество подозреваемый сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Похищенный автотранспорт: ВАЗ-2104 и ВАЗ-2106 найдены и после проведения необходимых следственных действий будут возвращены законным владельцам.