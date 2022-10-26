Полицейские Еткуля помогли вернуться домой потерявшейся 90-летней бабушке

В Еткуле (Челябинская область) потерялась 90-летняя бабушка. Она заблудилась, замерзла и отогревалась в подъезде одного из жилых домов. Полицейские нашли ее родственников и помогли старушке вернуться домой.

В полицию Еткульского района позвонили жильцы дома по улице Кирова и сообщили, что в подъезде жилого дома находится преклонного возраста женщина, которая очень замерзла и не помнит, где она живет.

«Сотрудники ОМВД нашли в подъезде замерзшую бабушку, бережно усадили ее в теплый автомобиль и привезли в отдел полиции. Женщина рассказала, что хотела поехать в гости, но заблудилась. Полицейские оперативно выяснили ее личность и адрес проживания. Потерявшейся женщиной оказалась 90-летняя местная жительница», - рассказали в региональном полицейском главке.

Полицейские связались с родными бабушки и довезли пожилого человека до дома.