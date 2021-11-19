Полицейские Магнитогорска спасли мужчину, который замерзал в кювете

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель, добираясь домой, замерз и от холода ему стало плохо, и он упал в кювет. Замерзающего мужчину нашли сотрудники ГИБДД и спасли от смерти.

В Магнитогорске экипаж ГИБДД УМВД России в составе старшего лейтенанта полиции Артура Итбаева и лейтенанта полиции Алексея Худякова нес службу по надзору за дорожным движением на выезде из города. В ночное время к ним обратился водитель, который рассказал, что заметил мужчину в кювете в районе большой дорожной развязки в сторону выезда из Магнитогорска в Агаповский район.

«Инспекторы ОГИБДД выдвинулись к указанному месту. Экипаж обнаружил в кювете мужчину с признаками сильного охлаждения, который был дезориентирован и нуждался в медицинской помощи. Сотрудники полиции предприняли все необходимые меры для его спасения: вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и до ее приезда поместили мужчину в свой автомобиль», - сообщили в региональном полицейском главке.

Когда путник согрелся и смог говорить, выяснилось, что он – житель поселка Озерный. Добираясь домой, он несколько часов провел на открытом воздухе при резком понижении температуры. Южноуральца доставили в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.