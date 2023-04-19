Полицейские не пустили Газель с мигрантами в Сосновский район

Челябинские полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» задержали «Газель», в которой иностранные граждане ехали на работу в Сосновский район.

Автомобиль, в котором находился 21 иностранный гражданин, стражи порядка остановили на выезде из Челябинска. Все задержанные, с их слов, направлялись к месту работы в Сосновский район. Однако, не у всех при себе находились документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность нахождения их на территории России.

«В ходе проверки в отношении двоих граждан составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства, в отношении части из них приняты решения об их выдворении за пределы Российской Федерации», - сообщала руководитель УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из оперативных подразделений областного главка при силовой поддержке ОМОН в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» продолжается проверка иностранных граждан, которые находятся в регионе.

Уже пресечено 34 преступления в сфере миграции. Выявлено четыре факта незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации иностранцами, сменившими свои установочные данные. Возбуждено 20 уголовных дел. Из них 18 – за фиктивную постановку на миграционный учет.

Судебными органами принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 70 в принудительном порядке. В отношении 61 мигранта вынесены решения о запрете въезда в Российскую Федерацию.

Информацию о незаконном пребывании или осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами, а также о юридических и физических лицах, возможно причастных к организации незаконной миграции необходимо сообщать по телефонам «Доверия» 239-08-51, 239-08-52 и «Горячей линии» управления по вопросам миграции 239-09-65.