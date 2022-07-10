10.07.2022
Полицейские открыли стрельбу в Магнитогорске
10.07.2022
В Челябинске задержан осквернитель памятника воинам-интернационалистам
08.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 9, 10 и 11 июля
08.07.2022
Челябинский театр оперы балета обзаведется особенной сценой
08.07.2022
По факту гибели мальчика в ЖК «Привилегия» возбуждено уголовное дело
08.07.2022
Забота о руках: упражнения для пальцев рук
Полицейские открыли стрельбу в Магнитогорске
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022