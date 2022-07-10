Полицейские открыли стрельбу в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции применили оружие для остановки опасно маневрирующего внедорожника.

Водитель автомобиля привлек внимание экипажа ДПС тем, что двигался с превышением скорости и на требование об остановке не реагировал, пытался скрыться от преследования. По дороге автомобилист постоянно создавал аварийные ситуации, что заставило полицейских принять экстренные меры по его задержанию.

«Инспектор дорожной полиции применил оружие, после чего автомобиль был остановлен. Находившийся за рулем нарушитель оказался нетрезв», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении водителя составлены протоколы по семи статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, добавила Волк.