Полицейские призывают челябинцев не дебоширить в Старый Новый год

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Полицейские призывают челябинцев не дебоширить в Старый Новый год

Полицейские Челябинска обеспечат охрану общественного порядка в ночь с 13 по 14 января 2021 года. Стражами порядка запланированы рейды совместно с представителями частных охранных организаций, казачества и добровольных народных дружин.

В канун наступления Старого Нового года полицейские Челябинска уже обследовали места массового пребывания граждан и прилегающих к ним территорий с использованием технических средств и служебно-розыскных собак. Приняты дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности.



«Также стражами правопорядка совместно с сотрудниками управления Росгвардии по Челябинской области, Роспотребнадзора и администрацией города запланированы проверки развлекательных заведений, клубов и баров на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм», - сообщил начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Челябинску Михаил Кленов.

Напомним, что в Челябинской области сняли запрет на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Напомним, ограничения были введены с первого декабря 2020 года для недопущения распространения коронавирусной инфекции и действовали в регионе по 10 января 2021 года.

Но по-прежнему запрещено в барах, кафе и ресторанах проводить зрелищно-развлекательные мероприятия - дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.

Также полицейские напоминают челябинцам о недопустимости нарушений общественного порядка и «Закона о тишине». К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов, а в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 23 до 8 часов, относятся:

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

- игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

- непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

- использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

- производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины.

Нарушение покоя граждан и тишины влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 100 тысяч рублей.

Информацию о случаях нарушения общественного порядка граждане могут сообщить в районные отделы полиции либо по номеру «02» (с сотового телефона «102»).