Полицейские задержали потрошителя машин в Чурилово

Полицейские Челябинска задержали местного жителя, который повредил несколько автомобилей в Тракторозаводском районе и забрал из них ценные вещи. Поймать преступника помогли записи камер наружного видеонаблюдения.

Инцидент произошел в микрорайоне Чурилово на улице Эльтонской в ночь со 2 на 3 декабря. Неизвестный разбил стекла у нескольких машин на парковке. Из автомобилей были похищены ценные вещи и документы.

«Подозреваемый задержан. В отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Полицейские Челябинска в очередной раз обращаются к автовладельцам с просьбой проявлять бдительность по сохранности автотранспорта и личного имущества с целью предупреждения фактов краж и угонов автотранспорта, а также хищений имущества из салонов автомашин.

«Не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автотранспорта. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его ненадолго. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией», - говорит начальник отдела полиции «Тракторозаводский» Евгений Куча.

В случае совершения преступления необходимо сразу обратиться в полицию, чтобы преступники были задержаны по «горячим следам». Заявления принимаются круглосуточно.