Полицейские задержали потрошителя машин в Чурилово
Происшествия
Сегодня, 10:24

Полицейские Челябинска задержали местного жителя, который повредил несколько автомобилей в Тракторозаводском районе и забрал из них ценные вещи. Поймать преступника помогли записи камер наружного видеонаблюдения.

Инцидент произошел в микрорайоне Чурилово на улице Эльтонской в ночь со 2 на 3 декабря. Неизвестный разбил стекла у нескольких машин на парковке. Из автомобилей были похищены ценные вещи и документы.

«Подозреваемый задержан. В отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Полицейские Челябинска в очередной раз обращаются к автовладельцам с просьбой проявлять бдительность по сохранности автотранспорта и личного имущества с целью предупреждения фактов краж и угонов автотранспорта, а также хищений имущества из салонов автомашин.

«Не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автотранспорта. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его ненадолго. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией», - говорит начальник отдела полиции «Тракторозаводский» Евгений Куча.

В случае совершения преступления необходимо сразу обратиться в полицию, чтобы преступники были задержаны по «горячим следам». Заявления принимаются круглосуточно.

Отправить новость
06.12.19 13:18
В южноуральских школах детей тестировали на наркотики без согласия их родителей
06.12.19 13:05
Челябинские полицейские предупреждают автомобилистов: автоворы не дремлют
06.12.19 13:01
Пострадавший в аварии с маршруткой в Челябинске впал кому
06.12.19 12:08
Распространение снюса в школах приобретает масштабы эпидемии
06.12.19 11:20
С «ЧелАвиа» взыскали многомиллионные долги
06.12.19 11:04
В Челябинске маршрутка влетела в остановку
06.12.19 10:51
В Челябинске пьяная автоледи попала в аварию
06.12.19 09:56
В центре Челябинска обезглавили голубые ели – законность обрезки установит прокуратура
06.12.19 09:22
Волейболистки клуба «Динамо-Метар» стали заложниками конфликта минспорта и директора клуба
05.12.19 17:37
Только после вмешательства прокуратуры челябинец смог попасть в свое жилье
Общество
Сегодня, 11:25
В Челябинске новую остановку поставили задом наперед
Среда обитания
Сегодня, 09:44
В декабре ожидаются два звездопада и кольцеобразное затмение солнца
Новости
Сегодня, 11:13
Происшествия
Наркоман трусах залез в больничную котельную
Сегодня, 10:43
Общество
Полицейские Челябинска зовут в гости
Сегодня, 10:32
Общество
Южноуральские рыбаки соревновались в подледной ловле на мормышку
Вчера, 11:38
Спорт
Южноуральское дерби - в пользу «Трактора»
07.12.19 15:40
Происшествия
Фанаты сектора «А» из Челябинска собирались устроить дебош в Магнитогорске
Материалы рубрики
Сегодня, 11:13
Происшествия
Наркоман трусах залез в больничную котельную
07.12.19 15:40
Происшествия
Фанаты сектора «А» из Челябинска собирались устроить дебош в Магнитогорске
06.12.19 15:37
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга пьяная челябинка избила полицейского
06.12.19 14:59
Происшествия
«Дядя Сережа», обвиняемый в педофилии, пытался выйти из СИЗО
06.12.19 13:55
Происшествия
Пригрозили закопать: челябинец в шоке от хамства чиновников
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика