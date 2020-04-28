ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Нужна помощь!

Полицейские Златоуста ищут свидетелей смертельного ДТП

Происшествия
Сегодня, 15:11
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Златоуста (Челябинская область) обращаются к местным жителям, которые могли стать свидетелями или очевидцами ДТП, в котором погиб пешеход. Конфиденциальность гарантируется.

Авария со смертельным исходом произошла 26 апреля около 21:45 возле дома №5 по восьмой линии проспекта имени Юрия Гагарина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Златоусту, произошел наезд на пешехода.  Это был 70-летний мужчина, переходивший проезжую часть. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Известно, что наезд на пешехода был совершен на автомобиле марки «Газель».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Если вина водителя будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Для объективного расследования уголовного дела полиции необходимы возможные свидетели или очевидцы аварии. Их просят откликнуться по номерам: 8 (3513) 799395 или 102.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
23.04.20 13:48
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа», пытался выйти из СИЗО, прикрываясь коронавирусом
22.04.20 17:37
В администрации Златоуста обыски
22.04.20 13:16
Фигуранты дела о взятках при строительстве биатлонного центра в Златоусте остались в СИЗО
22.04.20 13:09
В Челябинске нарушительницу режима самоизоляции выявил комплекс биометрического контроля
22.04.20 12:05
В Копейске ребенка перед отправкой в больницу связали и побрили
22.04.20 11:24
Полицейские Еманжелинска раскрыли кражу на пять миллионов рублей
20.04.20 15:00
В Челябинске задержан мужчина, который с топором ворвался в аптеку и похитил лекарства
20.04.20 14:14
В Челябинской области набирает обороты борьба с запрещенными жаберными сетями
20.04.20 11:43
В Челябинске за похищение бизнесмена арестовали жителей Крыма
17.04.20 16:24
В отношении чиновников минздрава Челябинской области возбуждено уголовное дело
Общество
Сегодня, 15:03
Сотрудники скорой в Челябинской области принимают поздравления
Спорт
Сегодня, 11:33
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Восполним недостаток движения в домашних условиях
Новости
Сегодня, 12:01
Происшествия
В Челябинске комендант общежития попалась на взятках от студентов
Сегодня, 11:36
Общество
В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:36
Происшествия
Uber попал в аварию в Челябинске
Вчера, 22:32
Общество
В доме-интернате Троицка коронавирус подтвержден у воспитанника
Вчера, 19:09
Среда обитания
На рекультивацию челябинской городской свалки выделят три миллиарда рублей
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 12:01
Происшествия
В Челябинске комендант общежития попалась на взятках от студентов
Сегодня, 10:36
Происшествия
Uber попал в аварию в Челябинске
Вчера, 15:03
Происшествия
Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту хищения денег при строительстве шорт-трека в Челябинске
24.04.20 11:18
Происшествия
Сотрудника ХК «Металлург» подозревают в финансовой афере
23.04.20 13:48
Происшествия
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа», пытался выйти из СИЗО, прикрываясь коронавирусом
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика