Полицейские Златоуста ищут свидетелей смертельного ДТП

Полицейские Златоуста (Челябинская область) обращаются к местным жителям, которые могли стать свидетелями или очевидцами ДТП, в котором погиб пешеход. Конфиденциальность гарантируется.

Авария со смертельным исходом произошла 26 апреля около 21:45 возле дома №5 по восьмой линии проспекта имени Юрия Гагарина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Златоусту, произошел наезд на пешехода. Это был 70-летний мужчина, переходивший проезжую часть. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Известно, что наезд на пешехода был совершен на автомобиле марки «Газель».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Если вина водителя будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Для объективного расследования уголовного дела полиции необходимы возможные свидетели или очевидцы аварии. Их просят откликнуться по номерам: 8 (3513) 799395 или 102.