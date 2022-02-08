Полицейские Златоуста задержали «попавшую в беду» мошенницу из Уфы

В Златоусте (Челябинская область) полицейские задержали женщину, похитившую у пожилых людей более 400 тысяч рублей. Аферистка из Уфы представлялась им их родственницей и просила деньги на срочную операцию для «пострадавшего» в аварии человека.

Жертвой злоумышленницы стали три пенсионерки, которые в телефонном разговоре поверили, что общаются с родственницей, попавшей в беду. Женщина по телефону сообщала, что стала виновницей серьезного ДТП и слезно просила передать все имеющиеся деньги на срочную операцию для «пострадавшего» в аварии человека.

«В результате такой преступной схемы 76-летняя жительница Златоуста отдала в руки неизвестной 130 тысяч рублей. Еще одна 82-летняя потерпевшая передала пришедшей за деньгами девушке 280 тысяч рублей. Однако вскоре злоумышленницу задержали оперативники: родственники пожилых женщин вовремя сообщили в отдел полиции о случившемся. После задержания стало известно, что другая 84-летняя жительница Златоуста приготовила для злоумышленницы миллион рублей, намереваясь «спасти от беды» свою внучку. Об этом полицейским также сообщили родственники пенсионерки», - сообщили в региональном полицейском главке.

Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности жительницы Уфы к совершению других имущественных преступлений на территории Златоуста.