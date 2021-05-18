Полицейских-взяточников из Челябинска, которые платили взятки за «слив» данных о покойниках, отправили под домашний арест

Прокуратурой Челябинской области поддержано ходатайство об избрании домашнего ареста взяткодателю из похоронного бюро Челябинска, который платил деньги полицейским за то, чтобы они передавали ему информацию об умерших. Такая же мера избрана и для полицейских.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, являющийся директором ритуального агентства «Похоронное агентство «Мемориал № 1» дал взятку в сумме не менее 160 тысяч рублей начальнику дежурной смены дежурной части отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску за систематическое предоставление в первоочередном порядке служебной информации о поступающих в дежурную часть сообщениях об обнаружении трупов горожан, сведения о лицах и их родственниках, сообщивших указанную информацию (включая номера мобильных телефонов), которую обвиняемый использовал для осуществления своей предпринимательской деятельности и извлечения прибыли. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении полицейских также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, оперативники службы собственной безопасности регионального полицейского главка «вычислили» своих сотрудников, которые за деньги сообщали предпринимателю информацию об умерших жителях Челябинска. Ими оказались три оперативных дежурных и участковый.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовные дела.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.