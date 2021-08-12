12.08.2021
Пожар на границе с национальным парком «Таганай» локализован
12.08.2021
На границе с нацпарком «Таганай» горит лес
12.08.2021
В Челябинске презентуют книгу о южноуральском разведчике Владимире Завершинском
12.08.2021
Жителя Саткинского района, который на глазах дочерей зарезал жену, могут отправить в психбольницу
12.08.2021
На автозаводе «Урал» внедрили современные технологии обучения
12.08.2021
В Златоусте пункт проката пополнился новыми средствами реабилитации инвалидов
Пожар на границе с национальным парком «Таганай» локализован
05.08.2021
Вот так встреча! На Таганае медведь испугался туристов и бросился наутёк
04.08.2021
Очередной «Забег за облака» ждет всех желающих покорить живописные трассы Таганая
27.07.2021
На звериной тропе Таганая обнаружен след косолапой няньки
12.07.2021
На Таганае началась «перепись» орхидей
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021