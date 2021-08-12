Пожар на границе с национальным парком «Таганай» локализован

Пожар на границе с национальным парком «Таганай» (Челябинская область) локализован. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, возгорание было зафиксировано сегодня, 12-го августа, в начале шестого вечера в Миасском городском округе в районе Александровской сопки.

«Лесной пожар охватил территорию площадью меньше одного гектара. Гористая местность добавила сложности пожарным при тушении огня. В настоящий момент пожар локализован усилиями дежурных бригад МЧС и национального парка «Таганай». Территорию проливают, чтобы пожар не распространился дальше», - сообщил Виталий Безруков.

Он отметил, что причины пожара еще выясняются. Не исключено, что виноват в ЧП человеческий фактор.