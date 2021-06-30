Пожар на рынке в Металлургическом районе Челябинска не повлиял на работу роддома

В Челябинске загорелся павильон на продуктовом рынке в Металлургическом районе. Рядом находится роддом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета. Он работает в штатном режиме.

Сегодня, 30 июня, в 14-02 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре на рынке, расположенном по улице Черкасской. К месту вызова были направлены силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.



«Уже через три минуты пожарные были на месте и приступили к тушению хозяйственного павильона, в котором хранилась макулатура. Огнеборцам в кратчайший срок удалось предотвратить распространение огня. В 14-16 была объявлена локализация и ликвидация открытого горения. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара. Пострадавших в результате происшествия нет», - сообщили в МСМ по региону.

Рядом с местом пожара находится роддом. Он работает в штатном режиме.

«Роддом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета работает в штатном режиме.

На территории медицинского учреждения все спокойно.

Ни о каком взрыве речи не идет», - сообщили в минздраве Челябинской области.

Что послужило причиной возникновения пожара, предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.