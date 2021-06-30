30.06.2021
Путин: У молодежи появится «Пушкинская карта»
30.06.2021
Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию
30.06.2021
Прокуратура Снежинска заинтересовалась деятельностью яхт-клуба
30.06.2021
Путин объяснил, почему и когда лучше ставить прививку переболевшим ковидом
30.06.2021
Путин об аферистах, которые обманывают пенсионеров: Это просто подонки
30.06.2021
«Ростелеком» экспонирует Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги
Пожар на рынке в Металлургическом районе Челябинска не повлиял на работу роддома
29.06.2021
В Златоусте горит дом известного врача Рашида Шакурова
28.06.2021
Жители Залесья, где во время грозы загорелся дом, вновь просят губернатора о помощи
25.06.2021
Полицейские Челябинска спасли людей и кота на пожаре
24.06.2021
После пожара жители Залесья просят присоединить их к Челябинску
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021