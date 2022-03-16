Пожилая жительница Магнитогорска так сильно хотела замуж, что перевела «жениху» почти миллион рублей.

67-летняя жительница Магнитогорска (Челябинская область) сильно хотела хотела выйти замуж. С будущим супругом она познакомилась в сети Интернет. Он оказался иностранцем. Чтобы он перебрался в Россию, женщина перевела ему 700 тысяч рублей. К сожалению, жених оказался липовым.

Знакомство у 67-летней потерпевшей состоялось в сети интернет с мужчиной, который был очень обходителен и через некоторое время предложил руку и сердце. Но так как он находится далеко от России, ему нужны были деньги для оформления выездных документов и на подготовку к свадьбе. Своей возлюбленной он прислал номер счета и несколькими платежами она перевела мужчине почти 700000 рублей. После этого жених пропал из виду и на связь больше не выходил.

«Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

Обращаем Ваше внимание, что подобные предложения о переводе денежных средств должны Вас насторожить. Поэтому не торопитесь переводить денежные средства незнакомцам», - сказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Ранее 70-летняя жительница Озерска (Челябинская область) обратилась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий со стороны малознакомого ей мужчины. Он обещал на ней жениться, но вместо этого лишил ее двух с половиной миллионов рублей.