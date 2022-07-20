Представлялись сотрудниками полиции и банков: 13 миллионов отдали южноуральцы аферистам

Новой добычей мошенников стали 13,5 миллионов собственных и кредитных средств трех жительниц Челябинской области. Аферисты представлялись сотрудниками банков и полиции.

В полицию Челябинска, Озерска и Аши обратились женщины, которые стали жертвами мошенников. Жительницы Южного Урала поверили, что им звонят представители финансово-кредитных организаций и правоохранительных органов, выполнили их указания и лишились 13,5 миллионов рублей.

«В полицию Озерска поступило заявление женщины, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового отдела Центрального банка. По его словам, недобросовестные сотрудники кредитной организации, имея доступ к счетам, пытаются похитить накопленные денежные средства озерчанки. Чтобы еще больше ввести в заблуждение женщину, с ней связался по телефону якобы представитель правоохранительного ведомства и рекомендовал следовать всем указаниям представителя банка. Это еще больше убедило потерпевшую в необходимости перевести свои деньги», - рассказали в региональном полицейском главке.

Озерчанка перечислила накопления, а также оформила несколько крупных кредитов на себя и на супруга, которые также перевела на «безопасные счета».

Общаясь в мессенджере, лже-сотрудник финансового отдела отправлял женщине фотографии документов о погашенной задолженности по кредитам, однако, в приложениях мобильных банков сумма долга не была закрыта. Засомневавшись, женщина самостоятельно позвонила в ведомство, где ей пояснили, что она подверглась обману мошенников. Ущерб потерпевшей составил 7 216 000 рублей.

«В отдел полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску обратилась местная жительница с заявлением о хищении у нее обманным путем денежных средств в сумме около пяти миллионов рублей. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что ей на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и пояснил, что на имя женщины неизвестные лица оформили кредиты на общую сумму около пяти миллионов рублей. Для того, чтобы их списать, необходимо оформить кредиты на такую же сумму, снять деньги и перевести их на страховую ячейку. Поверив злоумышленнику, потерпевшая взяла кредиты в различных банках и перевела полученные денежные средства через банкомат на указанные мошенником номера», - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Очередной жертвой лжесотрудников банковской организации стала также 55-летняя жительница Аши. Злоумышленники обманули женщину по известной схеме: от имени работника службы безопасности финансово-кредитной организации по телефону сообщили жертве, что ее банк находится под санкциями и пока банковское приложение не обновлено, принадлежащие ей денежные средства, находящиеся на счете, не защищены.

«Также потерпевшей пояснили, что на ее имя поступила заявка на оформление кредита на сумму почти 400 000 рублей. В случае, если эта заявка не подавалась, необходимо перевести свои денежные средства в банк-партнер на безопасный счет. Потерпевшая выполнила все инструкции и совершила три денежных перевода в размере 995 000, 99 000 и 145 000 рублей на счет мошенников. Исполнив все указания злоумышленников, женщина решила совершить звонок в службу поддержки своего банка, после разговора с оператором она поняла, что перевела свои денежные средства мошенникам и обратилась в полицию», - добавили в главке.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Полицейские напоминают, что сотрудники банков никогда не звонят с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, не запрашивают реквизиты банковских карт и SMS-коды. Эти сведения нельзя никому сообщать. Такие запросы делают только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, принуждении к оформлению кредита, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев.