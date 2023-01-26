Причины тайного путешествия 13-летней жительницы Бурятии в Челябинск устанавливает СК

Органы следствия устанавливают причины, побудившие 13-летнюю жительницу Бурятии уйти из дома, чтобы в результате оказаться в Челябинске, где после оформления необходимых документов ее доставили в центр временного содержания несовершеннолетних (ЦВСНП) дожидаться законных представителей.

Напомним, девочка ушла из дома в селе Сотниково 17 января и не вернулась. В результате оперативно-поисковых мероприятий ребенка обнаружили через несколько дней в столице Южного Урала. Следственные органы СК России по республике Бурятия возбудили и расследуют уголовное дело по факту исчезновения девочки, которая, как было установлено, добралась до Челябинска на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования. В областном центре беглянка пришла в одну из гостиниц и попыталась утроиться на работу, сообщив, что потеряла документы.

Администратор гостиница проявила бдительность и вызвала стражей порядка, которые установили: 13-летняя девочка находится в розыске. Ребенка доставили в отдел полиции «Советский», и уже оттуда она была направлена в ЦВСНП. Отметим, полицейским во время опроса гостья из Бурятии сказала, что за время отсутствия дома жертвой противоправных действий она не стала.

Как отмечают в СКР, производство следственных действий по уголовному делу продолжается. Помимо всех обстоятельств исчезновения, следствие устанавливает причины и условия, побудившие 13-летнего ребенка уйти из дома и уехать в другой регион, проехав более четырех тысяч километров.

Сотрудники следственного управления СК России по Челябинской области опросили девочку в специализированном центре.