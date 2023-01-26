26.01.2023
Причины тайного путешествия 13-летней жительницы Бурятии в Челябинск устанавливает СК
25.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 января (18+)
25.01.2023
По окнам челябинцев с Университетской набережной стреляли из пневматики
25.01.2023
Екатеринбуржец осужден за попытку сбыта «синтетики» в Челябинской области
25.01.2023
Челябинцы увидят обновленного "Фауста"
25.01.2023
"Как закалялась сталь" и "Брестскую крепость" включат в школьную программу
Причины тайного путешествия 13-летней жительницы Бурятии в Челябинск устанавливает СК
25.01.2023
В Коркино вновь возбудили уголовное дело по организации властями мероприятий по отлову собак
25.01.2023
Возбуждено второе уголовное дело по смертельному ДТП с участием автобуса в Челябинске
23.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
21.01.2023
СКР заинтересовался еще одной коммунальной проблемой в Челябинской области
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023