Приставам Челябинска пришлось вызывать силовую поддержку, чтобы задержать должника

Должник по штрафам ГИБДД из Челябинска сначала сбежал на арестованной машине от судебных приставов, затем предлагал им взятку, но в итоге пришел с повинной и оплатил все долги.

В службе судебных приставов Челябинска в отношении водителя велось более десятка исполнительных производств по взысканию штрафов на общую сумму 16 400 рублей. На требования о явке и оплате штрафов челябинец не реагировал, со счета поступали копеечные отчисления, запрет на регистрационные действия с автомобилем никак не повлиял на нарушителя. Было принято решение об аресте и изъятии автомобиля «Лада Калина» 2008 года.

Приставы установили, где машина паркуется. В их распоряжении было два адреса, где фактически мог проживать должник. В первый визит арестовать транспортное средство либо пообщаться с мужчиной не удалось – он просто завел автомобиль и уехал. Во второй раз при поддержке сотрудников отделения быстрого реагирования машину должника заблокировали, не дав повторить его прошлый маневр.

«Поняв, что так просто от визитеров не избавиться, нарушитель начал торг: «Вот вам три тысячи», затем «Вот вам десять тысяч». С процессуальными документами отказался знакомиться, равно как и подписывать их, в связи с чем были приглашены понятые. Автомобиль был погружен на эвакуатор и отправлен на ответственное хранение поверенной организации», - рассказала помощник руководителя УФССП России по Челябинской области Ольга Шебанова.

Автовладелец, не слушая аргументы судебных приставов, развернулся и вновь заперся в квартире. Но уже спустя пару часов он приехал в отделение и смиренно попросил квитанции для оплаты, вдруг «оказавшись» водителем по профессии, которому необходим автомобиль для работы. Он в этот же день оплатил все штрафы, после поступления денег машина вернулась к хозяину.