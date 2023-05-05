Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту пожаров в «Зигальге» и Ильменском заповеднике

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожаров на особо охраняемых природных территориях - в национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский муниципальный район) и в Ильменском государственном заповеднике (Миасс).

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) дирекций вышеуказанных ООПТ при подготовке к прохождению пожароопасного сезона, наличию необходимых сил и средств тушения пожаров», - сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Кроме того, надзорное ведомство оценит своевременность принятых уполномоченными органами мер, направленных на прекращение распространения огня и его тушения.

«По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе по привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности», - заявили в прокуратуре Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», поджигателя, причастного к пожару в Ильменском заповеднике, ищет полиция.

Национальный парк «Зигальга», по данным не 15 часов пятого мая, все еще горит.