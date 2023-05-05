Полиция Миасса ищет мотоциклиста, поджигающего траву в лесах

В органы внутренних дел Миасского городского округа (Челябинская область) поступили сообщения от очевидцев о возможной причастности неизвестного мотоциклиста к возгораниям в лесах, в том числе на территории Ильменского заповедника. Полиция незамедлительно отреагировала на полученную информацию и начала проверку.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, на розыск указанного человека ориентированы наружные наряды. Экипажи ГИБДД организовали проверку водителей мототранспортных средств.

Двое граждан, схожие по приметам с возможным поджигателем, были доставлены в отдел полиции для детального разбирательства. Предварительно их причастность к произошедшему не подтверждена.

Полиция продолжает работу в данном направлении. В настоящее время усилены патрули, содействие полицейским оказывают представители добровольных народных дружин и казачества. К данной работе также привлекаются неравнодушные миассцы с активной гражданской позицией.

Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим. В период его действия запрещено разведение костров и выжигание сухой растительности. Нарушители введенных ограничений будут привлекаться к установленной законодательством ответственности, предупреждают в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в органы внутренних дел информацию о тех, кто не соблюдает действующие в период особого противопожарного режима правила.