05.05.2023
Полиция Миасса ищет мотоциклиста, поджигающего траву в лесах
05.05.2023
Молодой и талантливый: Челябинский театр оперы и балета рассказал о новом солисте
05.05.2023
Капремонт улицы Худякова в Челябинске идет опережающими темпами
05.05.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Блюхера
05.05.2023
«Татьяна Предеина приглашает...»: челябинцев приглашают на грандиозный гала-концерт
05.05.2023
Горит национальный парк «Зигальга»
Полиция Миасса ищет мотоциклиста, поджигающего траву в лесах
28.04.2023
В Челябинске задержана группа бутлегеров
21.04.2023
В Магнитогорске задержана кондуктор, подозреваемая в призывах в соцсетях к терроризму
21.04.2023
Асоциальные жители Каслей ради металла посягнули на могилы
20.04.2023
В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023