Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по жалобе жителей Магнитогорска на агрессию в их адрес со стороны подростков.

Подробный рассказ об инциденте на территории парка опубликован сегодня, 14 апреля, в группе «Черное/Белое Магнитогорск».

Автор поста пишет (есть там и видео), что во время прогулки девушки шли впереди, их мужчины – позади. Проходя мимо компании подростков, девушки столкнулись с хамством со стороны молодых людей. Мужья сделали группе молодежи замечания, а те начали «прыгать, ругаться, просить «выйти раз на раз».

Далее, сообщается в посте, на их компанию пошли «с палками, топорами, клюшками, кидались камнями» - подростки вызвали своих «братьев» для подкрепления.

«Пока муж стоял и пытался уладить конфликт, ему прилетает от двух молодых людей в челюсть (появилась гематома). Я просто не понимаю, как воспитывают их родители и почему дети гуляют в ночное время. Как такие нелюди получают гражданство? Нас окружило около 20-25 человек со всех сторон (остальные, уже как я поняла, повзрослее, подъехали на машинах чуть позже). Когда сказали, что вызовем полицию, реакция была нейтральная, закон на таких людей не действует. Это было зверское поведение, со стороны выглядело, как будто на нас налетела стая гиен. Почему таких людей не вышвыривают из борцовских секций (ММА прайд), ведь их тело расценивается как оружие, по законодательству. Попав в такую ситуацию, я узнала, что это не первая и, видимо, не последняя такая «стычка». Хочу предостеречь граждан, дабы вы не попали в такие же ситуации, ведь такие «люди» нападают без причины, лишь бы удовлетворить свой зверский инстинкт и адреналин», - вот такой пост написала жительница Магнитогорска.

На данное сообщение отреагировала прокуратура Челябинской области. Надзорное ведомство организовало проверку по изложенным в обращении фактам.

«В ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики. Ход процессуальной проверки органов полиции поставлен на контроль», - сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Тем временем, в группе «Черное/Белое Магнитогорск» развернулось бурное обсуждение случившегося. За полдня пост набрал свыше 70 тысяч просмотров, его «перепостили» более 1400 раз, поставили свыше 1400 «лайков». Число комментариев превысило полторы тысячи.