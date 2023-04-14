14.04.2023
Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
14.04.2023
По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело
14.04.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
14.04.2023
Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее
14.04.2023
Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске
Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
14.04.2023
По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело
27.03.2023
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних – в фокусе внимания депутатов Магнитогорска
15.03.2023
Многодетная семья в Копейске, где могут обижать несовершеннолетних сестер, - в фокусе внимания Бастрыкина
05.03.2023
В Челябинске снова пытались массово собраться представители молодежных субкультур
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023