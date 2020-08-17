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Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного по факту кражи пенсии умершей челябинки

Происшествия
Сегодня, 16:27
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Автор: 
Инна Шемаева

В полиции Челябинска решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного получения пенсии умершей пенсионерки. Злоумышленник на почте подделал подпись старушки и получил ее деньги.

Прокуратурой было установлено, что после смерти бабушки, ее внучка, проживавшая с ней, обратилась на почтовое отделение по месту жительства за получением причитавшейся ей при жизни пенсии. На почтовом отделении в выплате пенсии ей было отказано. Сотрудники почты сообщили, что старушка сама ее получила, ей было выдано на руки 25810 рублей.

«Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки установлено, что сумму пенсии при жизни пенсионерка не получала, поскольку находилась в медицинском учреждении, а подпись в платежной ведомости о получении пенсии выполнена другим лицом», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кто взял деньги, пока неизвестно. Был ли это сотрудник почты или же кто-то из клиентов или родственников подделал подпись бабушки, пока неизвестно.

«По данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям
УФПС Челябинской области
макрорегион УРАЛ Светлана Замятина.

Между тем, прокуратура Ленинского района Челябинска поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения пенсии умершей пенсионерки.

Материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции «Ленинский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 160 уголовного кодекса Российской Федерации – «Присвоение или растрата».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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