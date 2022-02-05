Прокуратура региона взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели девочки в Зауральском

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с пожаром в поселке Зауральский Еманжелинского района четвертого февраля, в результате которого погибла трехлетняя девочка и пострадала ее 11-месячная сестра. Дети были дома одни.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей, в которой случилась трагедия.

При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, по факту смерти трехлетней девочки при пожаре в поселке Зауральский Еманжелинского района следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура поставила ход его расследования на контроль.

Между тем, в социальных сетях жители активно обсуждают трагедию.

«Мой сын - Петрявкин Сергей, спас 11-месячную малышку. До приезда пожарных он входил в квартиру и нашел маленькую девочку, потом еще несколько раз входил туда, но не смог найти Юлию, которой было три года», - написала Анастасия Петрявкина.

«Каждый когда-нибудь оставлял одних детей дома. Ведь не предугадаешь. Может, в магазин, может, в аптеку, может, мусор выкинуть. Игрушки и материалы мебели сейчас, как порох, горят и дыма много дают», - пишет Юлия Рядкова.