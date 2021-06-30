Прокуратура Снежинска заинтересовалась деятельностью яхт-клуба

Прокуратура Снежинска (Челябинская области) по обращению местного жителя провела проверку исполнения требований природоохранного законодательства Снежинской городской спортивной общественной организацией «Снежинская Федерация парусного спорта».

Установлено, что на основании договора аренды организации предоставлен земельный участок для эксплуатации яхт-клуба, сооружения для ремонта и прилегающей территории. В нарушение требований водного законодательства организация использует акваторию озера Синара при отсутствии договора водопользования. Кроме того, транспортировка плавсредств осуществляется по почве, которая не в полном объеме имеет твердое покрытие.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, на основании постановления прокурора председатель СГСОО «СФПС» привлечен к административной ответственности. Также внесено представление об устранении нарушений водного законодательства, по результатам рассмотрения которого приняты меры: запрещено движение и стоянка автотранспорта за пределами твердого покрытия земельного участка, принимаются меры по установке соответствующего аншлага, решается вопрос о заключении договора водопользования.