Прокуратура требует для депутата из Карталов, расстрелявшего жену на глазах детей, 12 лет колонии

Сегодня, 15 июля 2020 года в Челябинском областном суде государственный обвинитель выступил в прениях по уголовному делу в отношении депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа (Карталинский район) Азата Зарипова, который на почве ревности застрелил свою супругу на глазах маленьких детей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла в ночь на 21 августа. Политик, также занимавший должность главврача местной больницы, несколько раз выстрелил в супругу из охотничьего ружья. Она скончалась от полученных ранений. Причина преступления - банальная ревность. Женщина хотела уехать с тремя детьми к другому мужчине в Новосибирск. С ним она познакомилась в Интернете.

В момент убийства депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Его не остановило даже то, что в этот момент в дом находились дети, самому младшему из них было всего три года. Зарипов сначала выстрелил супруге в бедро, а затем в грудную клетку. Второй выстрел оказался смертельным. 12-летний ребенок пытался оказать противодействие отцу, схватившись руками за ствол ружья. Но это его не остановило.

«Гражданских исков о возмещении материального ущерба и морального вреда по делу не заявлено. Потерпевшая – теща подсудимого не настаивает на назначении подсудимому строгого наказания. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории особо тяжких, принимая во внимание конкретные обстоятельства и мотивы совершенных преступлений прокурор просил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.