ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Прокуратура требует для депутата из Карталов, расстрелявшего жену на глазах детей, 12 лет колонии

Происшествия
Сегодня, 15:36

Сегодня, 15 июля 2020 года в Челябинском областном суде государственный обвинитель выступил в прениях по уголовному делу в отношении  депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа (Карталинский район) Азата Зарипова, который на почве ревности застрелил свою супругу на глазах маленьких детей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла в ночь на 21 августа. Политик, также занимавший должность главврача местной больницы, несколько раз выстрелил в супругу из охотничьего ружья. Она скончалась от полученных ранений. Причина преступления - банальная ревность. Женщина хотела уехать с тремя детьми к другому мужчине в Новосибирск. С ним она познакомилась в Интернете. 

В момент убийства депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Его не остановило даже то, что в этот момент в дом находились дети, самому младшему из них было всего три года. Зарипов сначала выстрелил супруге в бедро, а затем в грудную клетку. Второй выстрел оказался смертельным. 12-летний ребенок пытался оказать противодействие отцу, схватившись руками за ствол ружья. Но это его не остановило.

«Гражданских исков о возмещении материального ущерба и морального вреда по делу не заявлено. Потерпевшая – теща подсудимого не настаивает на назначении подсудимому строгого наказания. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории особо тяжких, принимая во внимание конкретные обстоятельства и мотивы совершенных преступлений прокурор просил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 11:26
В Магнитогорске женщина устроила дебош в магазине из-за маски
Сегодня, 11:18
Прокуратура требует, чтобы администрация Челябинска демонтировала незаконную парковку
Сегодня, 10:12
В Челябинске пожарные предотвратили угрозу взрыва в ангаре с древесиной
Вчера, 15:44
В Челябинской области стали меньше убивать и грабить
Вчера, 15:35
В Челябинске пьяная пара раскурочила такси, потому что им не понравилась марка машины
Вчера, 15:04
Полицейские Челябинска устроили «охоту» за пьющими подростками
Вчера, 14:28
В Челябинске автоледи насмерть сбила пенсионерку
Вчера, 14:03
Изверг из Троицка, который избивал приемную дочь-инвалида, остался на свободе
Вчера, 13:42
Полицейские Кыштыма ищут цыганок, которые «снимают» порчу
Вчера, 12:49
Челябинец погасил долг за алименты после ареста автомобиля
Среда обитания
Сегодня, 12:42
Новая добавка к НМУ в Челябинске
Среда обитания
Сегодня, 13:32
В восьми районах Челябинской области введен режим ЧС из-за засухи
Новости
Сегодня, 15:40
Общество
Полиция Магнитогорска решила научить жителей юридической грамотности
Сегодня, 15:38
Происшествия
Южноуральцы не хотят беречь своих «железных» коней
Сегодня, 15:34
Экономика
Минэкологии Челябинской области расторгло договор с регоператором в горном кластере
Сегодня, 15:27
Экономика
ВТБ: спрос на кредитные каникулы на Урале ниже среднего по стране
Сегодня, 15:22
Общество
Нейрохирурги Челябинской областной больницы отпраздновали новоселье
Материалы рубрики
Сегодня, 15:38
Происшествия
Южноуральцы не хотят беречь своих «железных» коней
Сегодня, 14:04
Происшествия
Маршруток не было: магнитогорец угнал машину, чтобы добраться до дома
Сегодня, 13:25
Происшествия
В Карталах табун лошадей едва не устроил железнодорожную аварию
Сегодня, 12:07
Происшествия
Пьяный житель Копейска устроил погром на кладбище
Сегодня, 11:49
Происшествия
В Усть-Катаве директор похоронного бюро оштрафована за взятку полицейскому за «слив» информации об умершей
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика