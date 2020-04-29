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На почве ревности

В Карталах будут судить депутата, расстрелявшего жену на глазах маленьких детей

Происшествия
Сегодня, 10:26
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа (Карталинский район) Азата Зарипова, который на почве ревности застрелил свою супругу на глазах маленьких детей.

Депутата будут судить по пункту «д» части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство с особой жестокостью». 

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла в ночь на 21 августа. Политик, также занимавший должность главврача местной больницы, несколько раз выстрелил в супругу из охотничьего ружья. Она скончалась от полученных ранений. Причина преступления - банальная ревность. Женщина хотела уехать с тремя детьми к другому мужчине в Новосибирск. С ним она познакомилась в Интернете. 

В момент убийства депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Его не остановило даже то, что в этот момент в дом находились дети, самому младшему из них было всего три года. Зарипов сначала выстрелил супруге в бедро, а затем в грудную клетку. Второй выстрел оказался смертельным.

«12-летний ребенок пытался оказать противодействие отцу, схватившись руками за ствол ружья. Несмотря на это, осознавая, что совершает убийство в присутствии малолетних детей, чем причиняет им особые душевные мучения и страдания, обвиняемый умышленно произвел в лежащую на полу потерпевшую выстрелы из ружья. После совершения преступления мужчина скрылся с места преступления», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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