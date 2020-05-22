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Прокуратура встала на защиту подростка, которому связывали руки в реабилитационном центре Копейска

Происшествия
Сегодня, 12:21

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с подростком, находящимся в социально –реабилитационном центре Копейска (Челябинская область). Главе города внесено представление.

Прокурорской проверкой было установлено, что 27 марта 2020 года в МУСО «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних» города Копейска одного из воспитанников обстригли клочками, связали руки и с ремнем на шее вывели из здания к автомобилю, чтобы отвезти к медикам.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, главе города внесено представление. Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию воспитанника социального реабилитационного центра, связанного с жестоким обращением, возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Максимальный срок по данной статье – лишение свободы сроком до тех лет.

 

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