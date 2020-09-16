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Прокуратура заинтересовалась смертью в СИЗО Челябинска националиста Марцинкевича

Происшествия
Сегодня, 17:19
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту смерти заключенного Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» в следственном изоляторе южноуральской столицы.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, руководство прокуратуры области незамедлительно выехало на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами следственного изолятора требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», - отметила Наталья Мамаева.

СКР по Челябинской области также начал проверку по данному факту.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в камере СИЗО №3 Челябинска обнаружен труп трижды осужденного за возбуждение ненависти и вражды, а также разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак». На месте работает следственная группа. Предварительная причина смерти - суицид. Известно, что в камере он находился один.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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