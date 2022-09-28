Прокуратура запросила для подельника Чернобровина семь лет колонии

Сегодня, 28 сентября, в Центральном районном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки. Прокуратура запросила для заместителя Виктора Чернобровина семь лет колонии.

Ожидалось, что Александру Орехову сегодня будет вынесен приговор, но судебное следствие продолжилось на стадии дополнений. Само же уголовное дело рассматривалось в особом порядке в связи с тем, что обвиняемый заключил досудебное соглашение.

Как сообщили в пресс-службе Центрального суда, гособвинение запросило для обвиняемого семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор Орехову будет вынесен третьего октября.

Напомним, по версии следствия, в период с августа 2019 года по июль 2021 года обвиняемый совместно с соучастниками получил взятку в сумме около 28 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий территориальных подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области.

Александр Орехов проходит по одному уголовному делу вместе с руководителем регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным (на сайте ПРФ указано, что он по-прежнему считается управляющим) и начальником структурного отдела Рудольфом Зайцевым. Им было предъявлено обвинение в коррупционных и должностных преступлениях.(на сайте ПФР указано, что он по-прежнему на своей должности )

В соответствии со степенью участия вышеназванные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Виктор Чернобровин обвиняется в получении взяток от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда. По версии следствия, Чернобровин действовал в составе группы лиц, по предварительному сговору.