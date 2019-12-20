Пропавший в Челябинске школьник найден живым и здоровым
Происшествия
Сегодня, 14:45
Автор: 
Евгения Александровна

Челябинский школьник, пропавший вечером 19-го декабря, найден живым и здоровым. Сегодня днем, 20-го декабря, 12-летний Максим Зеленин 2007-го года рождения пришел домой к своей бабушке.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», мальчик ночевал у своих знакомых. Напомним, он исчез по пути домой. Ученик 23-й гимназии сел в 39-ю маршрутку, в районе цирка поговорил с мамой по телефону и больше на связь не выходил.

Следственные органы организовали следственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Поисками школьника занимались не только правоохранительные органы, но и волонтеры.

Автор: 
Евгения Александровна
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 12:32
В Челябинске пропал без вести 12-летний мальчик
Общество
18.12.19 14:55
Премию «Щит и роза» получат 30 леди в погонах
Происшествия
18.12.19 13:17
В Троицке на обочине дороги найден труп мужчины с огнестрельным ранением
Происшествия
17.12.19 15:37
В администрации Златоуста прошли обыски
Сегодня, 10:18
В больнице села Миасское произошел пожар
Вчера, 10:25
Юные «домушники» вывозили чужое добро на телеге
18.12.19 23:26
Материалы в отношении Бориса Дубровского направлены на дополнительную проверку
18.12.19 16:10
Пьяный дебошир из Увелки после ссоры с сожительницей избил и покусал полицейских
18.12.19 15:43
В Челябинске воры начали готовиться к Новому году
18.12.19 14:46
Санаторий «Увильды» охватил огонь
18.12.19 14:35
Суд подтвердил невиновность экс-председателя комитета архитектуры Чебаркуля
18.12.19 13:17
В Троицке на обочине дороги найден труп мужчины с огнестрельным ранением
18.12.19 13:03
Таксист из Челябинска под видом родителя грабил детские сады
18.12.19 12:10
Жительница Миасса открыла казино в садовом домике
Среда обитания
Сегодня, 10:41
В воскресенье южноуральцев ждет самая длинная ночь в году
Среда обитания
Сегодня, 11:46
Занесенные снегом магистрали в Челябинске расчищает дюжина автоколонн
Новости
Сегодня, 14:48
Происшествия
Челябинские таможенники за безопасный секс
Сегодня, 14:13
Экономика
В Челябинской области стартовал конкурс СМИ на призы регионального Союза промышленников и предпринимателей
Сегодня, 13:00
Происшествия
На трассе в Челябинской области в ДТП с четырьмя авто тяжелая техника упала набок
Сегодня, 12:32
Происшествия
В Челябинске пропал без вести 12-летний мальчик
Сегодня, 12:17
Федерация
Владелец пиратского онлайн-кинотеатра получил условный срок
Материалы рубрики
Сегодня, 14:48
Происшествия
Челябинские таможенники за безопасный секс
Сегодня, 13:00
Происшествия
На трассе в Челябинской области в ДТП с четырьмя авто тяжелая техника упала набок
Сегодня, 12:32
Происшествия
В Челябинске пропал без вести 12-летний мальчик
Сегодня, 11:41
Происшествия
В Усть-Катаве неэффективно использует бюджетные средства
Сегодня, 11:02
Происшествия
Аферисты «развели» пенсионерку из Магнитогорска почти на полтора миллиона рублей
Теги
СКР
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика