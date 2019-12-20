Пропавший в Челябинске школьник найден живым и здоровым

Челябинский школьник, пропавший вечером 19-го декабря, найден живым и здоровым. Сегодня днем, 20-го декабря, 12-летний Максим Зеленин 2007-го года рождения пришел домой к своей бабушке.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», мальчик ночевал у своих знакомых. Напомним, он исчез по пути домой. Ученик 23-й гимназии сел в 39-ю маршрутку, в районе цирка поговорил с мамой по телефону и больше на связь не выходил.

Следственные органы организовали следственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Поисками школьника занимались не только правоохранительные органы, но и волонтеры.