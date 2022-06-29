Пропавший в Москве 17-летний юноша обнаружился в Челябинске

Несовершеннолетний житель Москвы, не предупредив родителей, купил билет на самолет до Челябинска, чтобы оттуда добраться на такси до Екатеринбурга и там весело провести каникулы. Так как о его задумке никто не знал, семнадцатилетний юноша был объявлен в розыск.

В челябинском аэропорту путешественника уже ожидали сотрудники линейного отдела полиции.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в дежурную часть ведомства 27-го июня поступила ориентировка о том, что в розыск объявлен несовершеннолетний москвич 2004 года рождения, самовольно ушедший из дома.

Мать юноши пояснила, что ее сын утром это дня отправился на учебу и домой не вернулся, на звонки не отвечал.

Сотрудники транспортной полиции установили, что две недели назад парень приобрел электронный билет самолет сообщением «Москва - Челябинск», и, никого не предупредив, вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Челябинск без разрешения родителей.

Со слов несовершеннолетнего, он планировал прилететь в Челябинск, откуда на такси доехать до города Екатеринбурга, чтобы провести там каникулы.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с юным путешественником. До приезда законных представителей несовершеннолетний помещен в социальный приют. В ближайшее время он будет передан матери.