12.11.2022
В Челябинске откроют кабинет бесплатной психологической помощи онкобольным и их родственникам
12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
12.11.2022
В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии
12.11.2022
ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
Провалившегося под лед рыбака вытащили на берег спасатели
Трагедию предотвратили очевидцы
16.04.2021
На Смолино рыбаки провалились под лед
16.11.2018
Осторожно, тонкий лед!
02.11.2016
Пятилетний мальчик провалился под лед в парке Гагарина
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022