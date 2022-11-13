Провалившегося под лед рыбака вытащили на берег спасатели

В субботу, 12 ноября, первую жертву непрочного льда извлекли из воды сотрудники МЧС по Челябинской области. Помощь потребовалась любителю рыбной ловли, который с удочкой вышел на реку Нижний Тогузак у села Варна. Происшествие завершилось благополучно благодаря оперативной реакции очевидцев. Без их участия могла произойти трагедия даже при том, что рыбак провалился на полутораметровой глубине, поскольку он был преклонного возраста и в нетрезвом состоянии.

“Настоятельно рекомендуем не выходить на лёд, пока не установится безопасная толщина, - предупреждают сотрудники МЧС. - Напоминаем, что если всё-таки случилась беда и нужна ваша помощь пострадавшему на воде:

- осторожно подползите по-пластунски к полынье;

- сообщите пострадавшему криком, что идёте ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

- за 3-4 метра протяните ему шест, доску, верёвку, шарф или любое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лёд и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Соблюдая эти простые правила, вы поможете снизить травматизм и сохраните жизнь себе и пострадавшему!”