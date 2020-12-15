Пьяный магнитогорец пошел с топором «выбивать» долг 18-летней давности

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан пьяный мужчина, который пришел в магазин с топором и стал требовать с продавщицы долг ее мужа. 12 лет назад тот занял у него 12 лет назад.
Инцидент произошел в магазине «Сластена». В павильон зашел пьяный мужчина с топором и начал требовать 500 рублей, которые задолжал муж продавца аж с 2002 года. Размахивая топором и угрожая, он пытался забрать долг у перепуганной женщины-продавца.
В итоге была вызвана группа быстрого реагирования «Право роста». Бойца пьяного посетителя быстро угомонили, а затем передали сотрудникам полиции.
Как сообщила официальный представитель УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина, в полиции сообщение об инциденте зарегистрировано. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП - «Мелкое хулиганство».