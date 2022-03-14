Работодатель ответит за гибель человека на производстве

После обращения Федерации профсоюзов Челябинской области в прокуратуру ООО «Уральская международная текстильная компания» привлечена к административной ответственности. В цехе по производству матрасов 10 января текущего года случился пожар. Пострадали трое работников – один из них погиб от удушения угарным газом. Однако работодатель расследование группового несчастного случая в установленном порядке не провел.

В средствах массовой информации было опубликовано сообщение о пожаре, однако в нарушение требований Трудового кодекса (ст. 227, 228) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, работодателем не было направлено извещение в Федерацию профсоюзов, также не было проведено расследование группового случая в установленном порядке.

Федерация профсоюзов Челябинской области незамедлительно обратилась в прокуратуру Металлургического района города Челябинска о принятии мер прокурорского реагирования.

После вмешательства прокуратуры и Государственной инспекции труда УМТК привлечена к административной ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда (КоАП РФ Статья 5.27.1). Кроме того, генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.