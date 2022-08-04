Расследование уголовного дела об отравлении в лагере «Еланчик» взял на контроль Бастрыкин

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере Челябинской области

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе.

Как сообщили в СКР, глава ведомства потребовал всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, установив причины и условия, способствовавшие совершению преступления.



Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним, второго августа в медицинский пункт ДОЛ «Еланчик» обратились несовершеннолетние возрастом от 8 до 17 лет с жалобами на плохое самочувствие, предположительно вызванное отравлением. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Челябинской области организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.