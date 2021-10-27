27.10.2021
Расследование жестокого убийства супругов в Южноуральске на контроле у Бастрыкина
27.10.2021
Челябинец организовал нападение на своего дядю, чтобы забрать деньги от продажи квартиры умершего деда
27.10.2021
Евгения Майорова о ситуации с убийством отчима, в котором призналась 12-летняя девочка
27.10.2021
В городской думе Челябинска произошли кадровые изменения
27.10.2021
В городской думе Челябинска произошли кадровые изменения
27.10.2021
Замглавы Челябинска Надежда Рыльская может войти в состав облизбиркома с правом решающего голоса
Расследование жестокого убийства супругов в Южноуральске на контроле у Бастрыкина
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021