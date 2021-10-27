Расследование жестокого убийства супругов в Южноуральске на контроле у Бастрыкина

В Челябинской области задержан местный житель, подозреваемый в совершении убийства пожилых супругов в Южноуральске. Председатель СК России Бастрыкин держит расследование уголовного дела на личном контроле.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в убийстве супружеской пары в Южноуральске.

По версии следствия, 26 октября текущего года в квартире одного из домов Южноуральска были обнаружены тела 61-летней местной жительницы и ее 68-летнего супруга с ножевыми ранениями и травмой головы.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области и сотрудниками регионального управления МВД России задержан 39-летний местный житель - знакомый убитых, подозреваемый в совершении преступления», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Предварительно, установлен корыстный мотив совершения преступления - из квартиры пропала крупная сумма денежных средств.

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Решетникову представить доклад о проведенных следственных действиях.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.