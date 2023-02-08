Разборка двух школьных «группировок» в Челябинске закончилась уголовным делом

По факту массовой драки в образовательном центре №5 Челябинска (микрорайон «Парковый»), которая произошла сегодня днем, восьмого февраля, следственные органы СК возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

По данным следствия, причиной разборки стал бытовой конфликт между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В больницу с побоями попали два школьника, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

В настоящее время следственные органы, а также сотрудники полиции, прокуратуры устанавливают все обстоятельства инцидента.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления СКР, руководитель которого Петр Решетников взял расследование уголовного дела на свой контроль.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу детально разобрать происшествие, которое он назвал вопиющим фактом нарушения общественного порядка в стенах учебного заведения, а также дать оценку действиям охраны и должностных лиц.

Кроме того, глава региона обратился к правоохранительным органам с просьбой усилить профилактическую работу в образовательных организациях Южного Урала, министерству образования Челябинской области и городской администрации – провести анализ действий должностных лиц и охраны школы в этом конкретном случае.

Глава Челябинска Наталья Котова также поручила провести служебную проверку по факту инцидента в образовательном центре №5, а результаты проверки представить ей в максимально сжатые сроки.