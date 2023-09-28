Садист из Шумаков, изувечивший свою собаку, ответит за содеянное по закону

В отношении 57-летнего жителя деревни Шумаки Коркинского муниципального района (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Мужчина изувечил собственную собаку – триммером для газона. Несчастный пес, истекающий кровью, спасен – соседи рассказали об истекающем кровью четвероногом полицейским, попросив о помощи.

На сигнал отреагировали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Старший сержант полиции Кристина Власенко и прапорщик полиции Артем Флетчер сделали все, чтобы спасти раненую собаку. Стражи порядка, все время находясь рядом с пострадавшим от рук собственного хозяина четвероногим, искали ветеринарную клинику, где собаке смогли бы оказать помощь.

Как отмечают в пресс-службе регионального полицейского главка, в результате хвостатого пострадавшего отвезли в ветеринарный госпиталь в Челябинске, где собака получила необходимую помощь.

Человеком, причинившим ей ужасные мучения, оказался хозяин, которому может грозить до трех лет лишения свободы (хорошо, если суд реально отправит его за решетку).

Отметим, жертва жестокости собственного хозяина – похожий на лабрадора пес по кличке Франк, которому потребовался донор: крови несчастная собака потеряла очень много.

Известно, что четвероногий донор нашелся, нашелся вовремя (это большая удача) – на помощь истерзанному псу в два часа ночи примчались челябинцы Наталья и Андрей: их питомец Джек стал донором для Франка, теперь его кровь – и кровь Франка тоже.

Жители региона, узнавшие о поступке пары, восхищаются благородством их поступка и не устают благодарить за помощь пациенту «Панацеи», называют их и Джека героями. Многие люди писали, что не могли уснуть, узнав о том, что случилось с Франком, в соцсетях постоянно спрашивали, что с ним, каковы прогнозы. Без преувеличения, тысячи людей следят за судьбой израненного животного.

Как сообщает приют для бездомных животных «Волчок», Франку удалили шесть передних зубов, которые ужасным орудием «снес» его жестокий хозяин. У собаки был разрезан нос (его зашили), изрезан язык. Франку пришлось делать пластику челюсти.

Как отмечает хозяйка приюта «Волчок» Люция Ахиялтдинова, полное восстановление Франка будет происходить однозначно в условиях стационара – чтобы не было осложнений. По ее словам, увечья собаке хозяин наносил грязным предметом. Раны будут заживать долго и тяжело.

«Но, несмотря на такие увечья, Франк, всё-таки встал на ноги и начал есть. Теперь его надо и хорошо кормить, и социализировать. Чтобы не пропало доверие к человеку», - отмечает зоозащитница.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» ветеринарный врач «Панацеи» Иван Айдарбеков, чувствует Франк себя нормально, он стабилен, но раны будут заживать долго, ведь они резаные, грязные. Еще дольше, вероятно, придется врачевать душевные раны четвероногого. По словам Ивана, Франк очень запуганный, никому не доверяет. Из клетки его приходится выманивать кормом.

«Все обработки ран приходится делать под седацией, потому что он очень сильно боится и от страха начинает кусаться», - рассказал Иван Айдарбеков.

Скорее всего, хозяин был систематически жесток со своей собакой – Франк всего боится, совершенно никому не доверяет. У него взгляд существа, много страдавшего. Когда его выводят на улицу, песик даже может поиграть, с этим все нормально. К другим собакам он тоже настроен хорошо. А вот люди… Людям доверия нет. Вероятно, за забором дома, где живет его жестокий хозяин, происходили ужасные вещи. То, в каком состоянии собака –перепуганная до полусмерти, никому не доверяющая, вряд ли является следствием лишь последнего события, пусть и очень страшного. К счастью, в прежнюю жизнь Франк больше никогда не вернется.

Четвероногий пациент находится в клинике по адресу: проспект Победы, 390-Б (телефон: 734-97-07). Клиника работает круглосуточно. Там можно узнать, что требуется Франку, и поучаствовать в его спасении. Медикаменты, оплата стационара, питание – пострадавшей собаке очень нужна поддержка добрых людей.